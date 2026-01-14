Ladri in azione, nelle ore notturne, in contrada Giuliana, a Canicattì. Preso di mira il magazzino di una casa di campagna. Qualcuno è riuscito, dopo aver forzato la porta d’ingresso, a intrufolarsi nell’immobile ed ha portato via vari attrezzi da lavoro (decespugliatore, motosega, flex) compressore, abbacchiatore per le olive e numerose taniche di benzina.

Il proprietario, un cinquantunenne di Canicattì, fatta l’amara scoperta, ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, alla Stazione dei carabinieri. E i militari dell’Arma hanno avviato le indagini.

