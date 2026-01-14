Voleva i soldi per acquistare la droga e, al rifiuto dei genitori, li ha aggrediti. Protagonista della vicenda un 25enne agrigentino, disoccupato, denunciato per maltrattamenti in famiglia dopo l’intervento delle forze dell’ordine. I genitori, esasperati dalla situazione, hanno denunciato il figlio. Il brutto e triste episodio si è verificato nel centro di Agrigento. Il giovane, da mesi, avrebbe dato inizio ad una escalation di brutti gesti, con incessanti richieste di denaro, e atteggiamenti sempre più offensivi e minacciosi in caso di risposta negativa.

L’ultimo episodio, nei giorni scorsi, quando all’ennesima richiesta di soldi, che sarebbero serviti ad acquistare la droga, presumibilmente crack, è scoppiata una discussione degenerata rapidamente. Urla, offese, poi dalle parole è passato alle vie di fatto. E avrebbe colpito madre e padre. I due coniugi temendo che la situazione potesse precipitare ulteriormente si sono rivolti al 112. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi. I due coniugi sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, e dopo le cure necessarie giudicati guaribili in pochi giorni.

