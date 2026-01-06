In giro per le vie del centro di Licata alla guida di un’auto risultata rubata. È quanto scoperto dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia durante un controllo eseguito di notte. A finire nei guai è un trentaquattrenne disoccupato del posto, denunciato a piede libero per il reato di ricettazione.

Il veicolo – una Citroen C4 – è stato restituito al legittimo proprietario. Il controllo è scattato nelle scorse sere. I militari dell’Arma, insospettiti da una manovra repentina dell’uomo, hanno deciso di inseguire e fermare l’auto. Dal successivo accertamento è emerso che la vettura era stata rubata.

