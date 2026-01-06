Si è rischiata la tragedia a Porto Empedocle durante la notte di Capodanno. Un proiettile esploso da una pistola, probabilmente per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, è finito all’interno di un’abitazione di una palazzina nel centro abitato.

Il colpo ha bucato un infisso finendo nella cucina dell’appartamento. In quei momenti i proprietari non erano in casa. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Frontiera ed i poliziotti della Scientifica. Sono state avviate le indagini.

