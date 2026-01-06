Si è svolta l’inaugurazione ufficiale del reparto di Oculistica all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata, che è già operativo dal 1° ottobre scorso e ha già registrato circa 120 prestazioni, in gran parte interventi di cataratta. Il reparto gestisce ambulatorio di oculistica, urgenze e attività chirurgica in day service, garantendo un’assistenza qualificata e tempestiva. Responsabile del servizio è il dott. Salvatore Alessi.

È inoltre previsto l’arrivo di nuove apparecchiature più performanti, che consentiranno l’esecuzione di interventi più specialistici, ampliando ulteriormente l’offerta sanitaria. “Un sentito ringraziamento al direttore generale dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci, per l’attenzione e il supporto dimostrati. L’Amministrazione comunale continuerà a lavorare in maniera costante e persistente al fine di portare ulteriori benefici all’intera comunità”, dice in una nota il sindaco Angelo Balsamo.

