Sorpreso ad appiccare il fuoco alle sterpaglie, a poche decine di metri da abitazioni e terreni coltivati, in via Lago Pergusa, nel rione di Zingarello, ma non ha fatto in tempo ad allontanarsi. Il piromane è stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Agrigento, impegnati in quei momenti in un giro di perlustrazione della zona periferica della città dei Templi.

Il tempestivo intervento dei militari dell’Arma ha consentito di circoscrivere le fiamme e ad evitare che le stesse si propagassero alle proprietà private. A finire nei guai un pensionato, di Favara, sessantasettenne. E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di incendio. Un reato grave punito con la reclusione da tre a sette anni.