E’ stata completamente distrutta da un incendio la Nissan Qashqai di proprietà di una settantaduenne, ma di fatto, in uso al marito settantacinquenne, entrambi pensionati riberesi. Il rogo s’è sviluppato, nel corso della notte fra domenica e ieri, in via Salvo D’Acquisto nel centro della città Crispina.

Scattato l’allarme la zona è stata raggiunta dai vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca che, idranti alla mano, hanno circoscritto e domato l’incendio, prima che si estendesse e provocasse ulteriori danni. Le cause dell’incendio non sono risultate essere chiare.

I vigili del fuoco hanno verificato se c’erano o meno, accanto alla vettura o nelle immediate vicinanze, delle bottiglie o taniche di liquido infiammabile o degli inneschi. Nulla sembrerebbe essere stato rinvenuto, tant’è che ieri mattina si parlava infatti di “cause ancora in corso d’accertamento”. I carabinieri della Tenenza di Ribera hanno avviato le indagini.