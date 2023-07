Santo Stefano di Quisquina, 31 Luglio – Un momento di apprensione e preghiera ha avvolto l’intera comunità di Santo Stefano di Quisquina dopo l’incidente che ha coinvolto un bambino di soli 6 anni, investito tre giorni fa e successivamente ricoverato a Palermo in gravi condizioni. Oggi, finalmente, una notizia che ha riportato il sorriso a tutti: il piccolo è fuori pericolo.

Gli esami eseguiti presso l’ospedale Di Cristina hanno restituito esiti confortanti. Il bimbo non è più intubato e sta rispondendo bene alle cure, sebbene resti sotto stretta osservazione per garantire una pronta e completa guarigione.

L’incidente si è verificato in via Reina, nelle vicinanze della chiesa madre, mentre il bambino giocava in strada. L’autista coinvolto nell’incidente è un uomo di 69 anni, residente a Santo Stefano di Quisquina e in pensione da un impiego regionale. L’uomo, alla guida di una Lancia, ha subito chiamato i soccorsi non appena si è reso conto dell’accaduto.

Ora, l’intera comunità può finalmente tirare un sospiro di sollievo e ringraziare per questa inaspettata ma felice svolta. Il piccolo guerriero ha dimostrato una grande forza, e tutti attendono con ansia il completo recupero.

Questo episodio serve come monito per rafforzare la consapevolezza sulla sicurezza stradale, soprattutto quando i più piccoli sono coinvolti. Il sostegno della comunità e l’attenzione pronta dei soccorsi sono stati fattori cruciali in questo difficile momento.

La speranza e il calore umano si sono uniti in un abbraccio solidale per il bimbo e la sua famiglia, dimostrando quanto sia forte il legame tra i cittadini di Santo Stefano di Quisquina. Oggi, tutti celebrano la gioia di questa positiva evoluzione e porgono i migliori auguri per un rapido ritorno alla normalità per il coraggioso bambino.