E’ stato sorpreso a spacciare droga nei pressi di un locale dove era in corso una serata danzante. La presenza dell’individuo, già noto alle forze dell’ordine, in quel posto non è sfuggita agli occhi dei carabinieri del Comando provinciale di Agrigento che hanno fermato il pusher, e l’intervento ha permesso il sequestro di un buon quantitativo di cocaina, hashish e marijuana.

E’ successo a poche centinaia di metri dalla borgata balneare di San Leone. A finire nei guai un trentacinquenne di nazionalità gambiana, residente ad Agrigento, denunciato in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp