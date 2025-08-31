AGRIGENTO – Un messaggio di stima e incoraggiamento arriva da Marcello Giavarini, ex presidente e storico sostenitore dell’Akragas, che attraverso i social ha voluto esprimere la propria vicinanza alla nuova dirigenza biancazzurra.

«Noto grande interesse nella Nuova Akragas e nel suo nuovo presidente Salvo La Porta – ha scritto Giavarini –. Auguro a tutta la dirigenza e ai tifosi di raggiungere le categorie di cui l’Akragas merita e lo stadio sempre pieno dai tifosi».

Parole che suonano come un incoraggiamento per l’attuale società, chiamata a rilanciare il progetto calcistico akragantino dopo stagioni difficili. L’auspicio di Giavarini, che ha legato il suo nome alla squadra in anni importanti, è quello di rivedere l’Esseneto popolato e una città nuovamente trascinata dalla passione biancazzurra.

Un endorsement che conferma come l’Akragas, al di là dei cambi di presidenza e delle vicissitudini societarie, resti un punto di riferimento identitario per Agrigento e per i suoi tifosi.

