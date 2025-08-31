Senza le obbligatorie autorizzazioni hanno installato un sistema di videosorveglianza a presidio della loro attività commerciale. A finire nei guai sono state due donne, di 40 e 30 anni, entrambe di Agrigento, proprietarie di un’azienda agricola in territorio di un piccolo centro della fascia costiera agrigentina.

Sono state denunciate in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, perché ritenute responsabili di installazione e utilizzo del sistema di video sorveglianza privo di autorizzazioni. In funzione dell’irregolarità riscontrata, è stata elevata una sanzione amministrativa di circa 2.000 euro.

A verificare il tutto sono stati i carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, unitamente ai militari dell’Arma della Compagnia di Agrigento e del gruppo tutela lavoro di Palermo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp