Sorpreso a rubare all’interno dell’asilo: fermato 35enne

E’ stato sorpreso a rubare all’interno dell’asilo “Esseneto”, chiuso da anni, nel quartiere del Campo sportivo ad Agrigento. A finire nei guai, l’altro giorno, è stato un trentacinquenne agrigentino. L’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Deve rispondere dell’ipotesi di tentato furto. Dalla ricostruzione dei fatti, attraverso un varco, si è intrufolato all’interno della struttura e ha razziato decine di pezzi di ferraglia. La presenza di un veicolo sospetto nel fabbricato non è sfuggita ai poliziotti della sezione Volanti della Questura, in quei momenti impegnati in giro di perlustrazione del territorio. Gli agenti, guidati dal commissario capo Manuel Montana, sono intervenuti e, da lì a poco, hanno bloccato il ladruncolo. Aveva quasi finito di razziare ferro e altri materiali, ma non ha fatto in tempo a portarli via.