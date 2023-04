Non si ferma all’alt della Polizia, rintracciato a casa e multato

Non si è fermato all’alt dei poliziotti della sezione Volanti, ma grazie al numero di targa è stato rintracciato a casa e multato. Il protagonista della vicenda è un 50enne agrigentino. Il fatto risale all’altro pomeriggio. Gli agenti, durante un posto di controllo in piazza della Stazione ad Agrigento, hanno intimato l’Alt ad un’auto per i consueti accertamenti sul veicolo e documenti. Il conducente all’improvviso si è dato alla fuga. I poliziotti però sono risaliti all’identità e all’indirizzo dell’uomo tramite la targa e quando si sono recati presso la sua abitazione l’hanno riconosciuto come la persona alla guida della vettura sfuggita al controllo. Aveva tutto in regola. Alla fine è stato sanzionato amministrativamente per la fuga.