Approfittano della pausa pranzo e mettono a segno furto

Ignoti ladri hanno approfittato della pausa pranzo per mettere a segno un furto ai danni del supermercato di via Vito Imbornone a Ribera. I ladri sono entrati in azione, tra le 13:30 e le 16:30, utilizzando un transpallet, un mezzo da lavoro destinato allo spostamento merci. Hanno scassinato la porta principale d’ingresso e si sono intrufolati all’interno dell’attività commerciale. Hanno rovistato un po’ dappertutto, e si sono impossessati del cassetto di sicurezza del registratore di cassa contenente l’incasso della mattina, per un ammontare di 1.500 euro. Non dovrebbe mancare null’altro, anche se, qualche danno a cose è stato fatto. Il raid è stato scoperto poco più tardi da uno dei proprietari, al momento di riaprire il market. L’uomo si è recato dai carabinieri della Tenenza di Ribera ed ha presentato la denuncia a carico di ignoti. La speranza di identificare i delinquenti è rivolta a qualche telecamera di impianti di video sorveglianza installate nella zona da privati cittadini. Non filtrano indiscrezioni al riguardo.