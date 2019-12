E’ stato notato accompagnarsi con soggetti poco raccomandabili, e non avrebbe rispettato gli orari, in cui doveva stare a casa. Per le ipotesi di violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione della Sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza, i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, hanno denunciato R.S., 26 anni, di Agrigento, personaggio ben noto alle forze dell’Ordine.