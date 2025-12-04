Inflitta la condanna a 8 mesi di reclusione ciascuno per tre detenuti, ristretti nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, accusati di aver utilizzato un telefono cellulare all’interno della struttura penitenziaria. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Nicoletta Sciarratta nei confronti di Salvatore Graziano Biundo, 45 anni, di Gela, Alfredo Cracolici, 39 anni, di Vibo Valentia, e Andrea Cassia, 45 anni, di Siracusa. La vicenda risale all’ottobre 2020. I tre furono sorpresi dagli agenti della penitenziaria in possesso di un cellulare durante una perquisizione scattata nella sezione Pegaso.

