Era irreperibile da mesi dopo l’emissione dell’ordine di carcerazione per spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e munizioni. È stato trovato e arrestato a Canicattì il quarantenne di nazionalità tunisina, senza fissa dimora. Deve scontare 1 anno e 8 mesi di reclusione. La sentenza della Corte d’appello di Palermo è diventata definitiva nel luglio del 2024.

A fermarlo e controllarlo sono stati i poliziotti del Commissariato canicattinese. Verificata la sua identità, subito è emerso che a suo carico c’era appunto un ordine di carcerazione. Il quarantenne è stato dunque arrestato e trasferito alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”.

