Qualità ed esperienza per la mediana

Ci sono ritorni che sanno di casa, di storia, di identità. L’Akragas SLP accoglie il centrocampista Natale Gatto, classe ’94, giocatore duttile e già protagonista in maglia biancazzurra tra il 2010 e il 2013, negli anni della cavalcata dall’Eccellenza alla Serie D. Un innesto che profuma di affidabilità e che si inserisce nel momento più delicato della stagione, quando ogni dettaglio può fare la differenza.

Gatto arriva dopo un percorso importante: Igea Virtus, Milazzo, Acireale, Nebros, Orlandina, Modica in Serie D, e l’ultima esperienza da capitano del Rosmarino (Eccellenza girone B), dove ha già messo a segno 5 reti in questa stagione. Numeri e leadership che parlano da soli.

A presentarlo è stato il direttore generale Giancarlo Rosato, che ha accolto con entusiasmo un profilo capace di dare sostanza e qualità in mezzo al campo. E a spiegare il senso dell’operazione è il presidente Salvatore La Porta, che non usa giri di parole:

«A novembre e dicembre avremo sette partite molto ravvicinate. Ci serviva rinforzare il centrocampo perché Giamma era troppo costretto a giocare basso. Con un centrocampista di livello come Gatto — che ha meritato la chiamata – possiamo finalmente riportarlo più avanti, dove può fare il regista offensivo e mettere in moto gli attaccanti», dice il presidente.

La Porta sottolinea anche l’impatto tattico e psicologico dell’innesto:

«Reduci da un novembre fitto di impegni e con un dicembre altrettanto intenso alle porte, avevamo la necessità di rinforzare il centrocampo. Llama era spesso costretto a giocare troppo basso: l’arrivo di un centrocampista di livello come Gatto ci permette di riportarlo più avanti, liberandolo nel ruolo di regista offensivo. Siamo certi che l’ambiente akragantino accoglierà nel migliore dei modi il nuovo arrivato».

Il ritorno di Gatto arriva nel momento in cui l’Akragas vuole blindare ambizioni e continuità. L’esperienza del centrocampista siciliano, unita alla conoscenza del mondo biancazzurro, porta qualità, ordine e soluzioni nuove in una fase decisiva del campionato.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp