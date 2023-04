Sorpresi a rubare in un agriturismo: arrestati

Sono penetrati all’interno di un agriturismo in territorio di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, ed hanno rubato grondaie in rame, antenne televisive con relativi tubi d’acciaio, zanzariere e sedie a sdraio. Non sono però riusciti a portare a compimento il furto perché, per pura casualità, da quelle parti stava passando un poliziotto fuori servizio che ha immediatamente dato l’allarme.

Sul posto sono giunti i poliziotti del Commissariato di Canicattì che sono entrati all’interno della struttura ed hanno colto sul fatto i ladri arrestandoli. Si tratta di due canicattinesi di 44 e 40 anni. Nella loro auto è stato trovato tutto il materiale asportato, pronto per essere portato via.

Rinvenuti e sequestrati anche oggetti atti allo scasso come un piede di porco, una tenaglia e un martello. I due, che adesso sono ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, sono accusati di furto aggravato in quanto entrambi recidivi. Uno dei due avrebbe anche commesso il fatto in stato di libertà vigilata.