Giusy Buscemi in una fiction per Canale 5

L’agrigentina Giusy Buscemi, Miss Italia nel 2012, sarà il vice questore Vanina Guarrasi nella serie Mediaset che porta sugli schermi il personaggio creato dalla scrittrice siciliana Cristina Cassar Scalia. I gialli, vincitori di numerosi premi, hanno lanciato la poliziotta già definita da più parti come “l’anti-Montalbano”. Giusy Buscemi, attualmente Manuela Nappi nella fiction Rai “Un passo dal cielo”, interpreterà Vanina, la vicequestore trentanovenne della Mobile di Catania.

Vanina tornata in Sicilia dopo un periodo alla questura di Milano, è una detective testarda, abile e scontrosa: il tatto non è proprio la sua dote principale, ma è capace di risolvere misteri intricati e casi delicati e particolarmente crudeli. Ad aiutarla nelle indagini c’è il commissario in pensione Biagio Patanè. La saga di Vanina Guarrasi è composta da sette romanzi, tutti pubblicati da Einaudi e venduti anche all’estero.

Giusy Buscemi appare come una scelta perfetta per questo personaggio: siciliana doc, l’attrice è nata a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, ma è cresciuta a Menfi.