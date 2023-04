I proprietari escono e i ladri svaligiano casa: rubati soldi e gioielli

Ignoti ladri, dopo aver forzato una porta finestra, si sono intrufolati all’interno dell’abitazione di un vigile del fuoco, ed hanno rubato monili in oro e denaro contante. Il furto, l’ennesimo compiuto in territorio di Agrigento, è stato messo a segno nel quartiere di Villaseta dove, appunto, è stata “visitata” la residenza del pompiere. I malviventi hanno approfittato del fatto che in casa, tra le 20,30 e le 22,30, non vi fosse nessuno. La scoperta da parte dei proprietari al loro rientro. Il vigile del fuoco ha denunciato il furto ai carabinieri della Stazione di Villaseta. L’ammontare del danno non è stato ancora quantificato. La zona teatro del fatto non è risultata essere “coperta” da sistemi di videosorveglianza.