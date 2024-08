E’ stato sorpreso a riempire di acqua l’autobotte da un pozzo sequestrato nel 2022. I carabinieri della Tenenza di Favara hanno arrestato il favarese Gerlando Russotto, 35 anni, in atto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma, e già condannato a 5 anni e 2 mesi di reclusione per armi e droga nell’ambito dell’operazione “Mosaico”, che ha provato a fare luce sulla faida con cinque omicidi e altrettanti tentati sull’asse Favara-Belgio.

Il 35enne, condannato in primo grado a 1 anno, 2 mesi e 20 giorni di reclusione per armi pure in un altro filone della stessa inchiesta e assolto per un tentato omicidio ai danni di un ristoratore in Belgio, è accusato di ricettazione e violazione della Sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza. Russotto, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari.

Il proprietario del pozzo, S.P., 39 anni di Favara, che da anni commercia acqua, è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per violazione di sigilli. L’autobotte, con il relativo sistema di distribuzione, sono stati sequestrati.