Sorpresi a cacciare nella riserva naturale, e con il porto d’armi scaduto: due denunciati

Sorpresi dai carabinieri della piccola Stazione di Linosa, a cacciare all’interno della riserva naturale orientata “Isole Pelagie”, dove vige il vietato di attività venatoria per tutto l’anno. Uno è stato non aveva il porto d’armi, poiché scaduto, e l’altro cacciava con mezzi non consentiti.

Due cacciatori linosani di 54 e 42 anni, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. I militari dell’Arma hanno notato i due durante un servizio di perlustrazione. Quindi è scattato il controllo.

Alla richiesta del porto d’ami, uno l’ha consegnato agli uomini in divisa, ma è risultato scaduto. L’altro, invece, stava cacciando con mezzi non consentiti. Da quanto si è appreso pare uccidesse i volatili, già catturati feriti, sbattendoli contro le rocce.