Viale delle Dune, Miccichè: le caditoie pulite hanno fatto effetto

“La pulizia effettuata un paio di settimane fa delle Caditoie del Viale delle Dune si è dimostrata tempestiva ed efficace”. Lo ha detto il sindaco Franco Miccichè allertato ieri mattina dopo l’inondazione d’acqua del suddetto viale di San Leone.

“La pioggia precipitata durante la notte e preannunciata dalla Protezione Civile che ha diramato un allerta meteo di livello arancione – ha detto – ha riempito la strada, così come avveniva in passato. Ma questa volta, dopo poco tempo, l’acqua è defluita nelle caditoie che avevamo liberato nei giorni scorsi e in poco tempo la strada è tornata asciutta e transitabile. Una chiara dimostrazione che l’intervento è stato tempestivo ed efficace. Ma posso rassicurare gli agrigentini che non è l’unico intervento che stiamo facendo. Alcuni giorni fa ho avuto un incontro con la Protezione Civile regionale che ci ha promesso il finanziamento dei lavori di pulitura delle caditoie di tutte le zone che in passato hanno avuto delle criticità. A cominciare della zona del Villaggio Mosè”.