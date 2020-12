Stava realizzando abitazione abusiva, sequestrato immobile. Proprietario denunciato per abusivismo edilizio

Stava costruendo una sopraelevazione senza alcuna autorizzazione. Con l’accusa di abusivismo edilizio i carabinieri della Stazione di Lampedusa hanno denunciato, un pescatore quarantaquattrenne, del luogo, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

L’uomo, proprietario del terreno e di un’abitazione a piano terra, nei pressi di un luogo suggestivo dell’isola, stava realizzando un primo piano, utilizzando blocchi cementizi e di legno.

Non ha fatto in tempo a concluderli, per l’intervento dei carabinieri della stazione di Lampedusa, i quali, durante un controllo hanno accertato, che non aveva chiesto alcuna autorizzazione.

L’immobile è stato sequestrato e il lampedusano denunciato per abusivismo edilizio. Senza le obbligatorie autorizzazioni si continua a realizzare opere, in modo costante e scellerato, con la speranza che nessuna si presenti dietro al cancello a controllare.