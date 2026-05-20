Insieme il Soroptimist Club di Palermo ed Agrigento per l’ Arte- Il Soroptimist Club di Palermo presieduto da Patrizia Correnti ed il Soroptimist Club di Agrigento guidato da Maria Anna Barraco presentano il libro ” La Bellezza raccolta- l’arte contemporanea nella Collezione della Casa Museo Thule ” di Tanino Bonifacio. Appuntamento venerdì 22 maggio alle 18,30 al Palazzo Liberty Hotel a Palermo. Dialoga con l’autore, la giornalista Giovanna Cirino.

PALERMO 20 MAGGIO 2026- ” La Bellezza come valore culturale, umano e sociale, che va al di là dell’estetica e diventa esperienza che custodisce significati, identità e memoria”, il leit motiv della presentazione del libro ” La Bellezza raccolta”, l’arte contemporanea nella Collezione della Casa Museo Thule” (Ed. Caracol) del critico d’arte Tanino Bonifacio. Promossa ed organizzata dal Soroptimist Club di Palermo presieduto da Patrizia Correnti insieme al Soroptimist Club di Agrigento guidato da Maria Anna Barraco, la presentazione, curata dalla giornalista Giovanna Cirino, si svolgerà venerdi 22 maggio alle 18,30 nell’elegante Palazzo Liberty Hotel di Palermo ( via Roma, 391). <<Abbiamo voluto promuovere questo incontro – dichiarano le Presidenti dei Soroptimist Club Palermo e Agrigento – perché crediamo che la cultura rappresenti uno strumento fondamentale di crescita civile e personale. Il libro di Tanino Bonifacio invita a riscoprire la bellezza come linguaggio universale, capace di creare dialogo, sensibilità e consapevolezza. Un’occasione per scoprire la Casa di Thule, definita come una sorta di museo vivente che grazie alla passione per il collezionismo del suo proprietario, il professore Tommaso Romano, conserva intatto un patrimonio di memoria, arte e tradizione culturale>>. Nel volume, Tanino Bonifacio accompagna il lettore in un percorso fatto di immagini, pensieri ed emozioni, restituendo alla bellezza una dimensione profonda, capace di andare oltre l’estetica per diventare esperienza interiore, memoria e relazione. Il critico d’arte analizza in chiave storico-critica le opere d’arte contemporanee presenti nella collezione della Casa Museo Thule, raccolta che è un prodigioso accordo linguistico fra creatività contemporanea, moderna e antica. Un racconto di artisti che operano dai primi anni del ‘900 fino ad oggi come Fortunato Depero, Renato Guttuso, Marino Mazzacurati, Salvatore Fiume, Giuseppe Migneco, Bruno Caruso, Gianbecchina, Sebastian Matta, Renato Mambor, Enrico Baj e Tano Festa. Alla presentazione, sarà presente l’autore.