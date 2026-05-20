Cantine Aperte, Principe di Corleone apre le porte ai winelovers. Un’esperienza tra vino e i suggestivi colori della campagna siciliana

Visite guidate, degustazioni ai banchi d’assaggio e musica dal vivo: è tutto pronto per la 31ª edizione di Cantine Aperte, l’appuntamento simbolo della fine della primavera promosso dal Movimento Turismo del Vino. Domenica 31 maggio, appassionati di vino e viaggiatori del gusto potranno vivere un’esperienza unica a pochi chilometri da Palermo.

Corleone, Maggio 2026 – Ritrovare il piacere della convivialità attraverso esperienze autentiche immersi negli scorci suggestivi del paesaggio monrealese: maggio, per gli appassionati di vino, significa soprattutto Cantine Aperte, l’iniziativa giunta alla sua 33ª edizione e promossa dal Movimento Turismo del Vino. Domenica 31 maggio, la famiglia Pollara accoglierà nuovamente il pubblico per un percorso alla scoperta dei segreti dell’arte della vinificazione. Sarà un’esperienza che coniugherà la passeggiata tra i vigneti , il fascino della visita alle cantine e la degustazione dei vini in abbinamento di prodotti tipici di Corleone e momenti di intrattenimento musicale: “Cantine Aperte rappresenta per noi un momento speciale di incontro e condivisione, in cui il vino diventa il filo conduttore di un’esperienza più ampia, fatta di territorio, tradizione e accoglienza – racconta Leoluca Pollara, responsabile marketing dell’azienda- anche quest’anno abbiamo voluto costruire un percorso che permetta ai visitatori di vivere da vicino la nostra realtà, scoprendo il lavoro in cantina e il valore della nostra terra”. Questi gli ingredienti di un’intera giornata en plain air nel segno della convivialità che prenderà il via alle 12 con un aperitivo di benvenuto e il San Loé di Principe di Corleone, la bollicina Metodo Classico ottenuta dalla vinificazione in bianco di uve Nerello Mascalese,con oltre 30 mesi di affinamento sui lieviti. Si proseguiràcon una tappa in cantina e nella barricaia, dove affinano i pregiati rossi aziendali: “Siamo sempre felici di prendere parte a Cantine Aperte e di aprire la nostra cantina ai wine lovers in questa giornata– sottolinea Leoluca Pollara, responsabile marketing dell’azienda- Da diversi anni accogliamo i turisti e gli appassionati del vino e proponiamo diversi percorsi di degustazione per raccontare la nostra storia ed il nostro territorio. Il vino sa accendere emozioni, avvicinare le persone e, soprattutto, ispirare chi è in cerca di un’esperienza di gusto indimenticabile”. Domenica 31 maggio i partecipanti avranno, dunque, l’opportunità di conoscere le etichette più rappresentative, quelle cha hanno fatto e continuano a fare la storia dell’azienda. Dai contemporanei e monovarietali Ridente Angelica Grillo e Ridente Orlando Syrah fino al Quattro Canti (Cabernet Sauvignon e Merlot) e Bianca di Corte (Inzolia e Chardonnay), che hanno riscosso successo in occasione dl Vinitaly 2026. In abbinamento ai vini della famiglia Pollara saranno proposti dei prodotti tipici di Corleone e la giornata sarà animata da musica dal vivo.

I biglietti si possono acquistare qui

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni, si prega di contattare: Tel. +39 091 84 62 922 / +39 091 84 63 512 Cell. +39 320 66 56 471

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