Tra le Cantine Storiche di Marsala, i paesaggi vulcanici di Randazzo e l’atmosfera mediterranea di Acate, Cantine Aperte diventa un’esperienza diffusa fatta di calici, pizza d’autore, musica, arte e abbinamenti sorprendenti, per vivere il vino in modo più libero, creativo e conviviale. Appuntamento domenica 31 maggio.

C’è un modo diverso di vivere il vino: meno rituale, più spontaneo ed emozionale. È da questa idea che nasce “Un’insolita domenica”, l’interpretazione Donnafugata di Cantine Aperte 2026, il tradizionale appuntamento del Movimento Nazionale Turismo del Vino.

La giornata si sviluppa come un walk-around tasting all’aperto: un percorso libero attraverso il quale degustare una selezione di vini – incluse alcune annate storiche ormai fuori commercio – in abbinamento a pizze create per l’occasione con ingredienti del territorio.

Tra i protagonisti dell’esperienza ci saranno gli “Insoliti Rossi”, vini versatili e sorprendenti, ideali anche per la bella stagione, insieme a Ben Ryé Passito di Pantelleria, protagonista di originali abbinamenti salati che superano i cliché della degustazione tradizionale.

Un percorso che invita a guardare il vino da una prospettiva nuova, attraverso esperienze capaci di unire socialità, creatività e piacere della scoperta.

La musica accompagnerà l’intera giornata con momenti di dj set pensati per scandire il ritmo conviviale dell’evento, mentre i più piccoli potranno vivere attività dedicate in spazi curati da animatori professionisti.

Tra le esperienze proposte, anche il laboratorio “Degustazione Creativa”: un invito a interpretare il vino attraverso emozioni, immagini e intuizioni personali. Piuttosto che un approccio tecnico, il laboratorio propone un’esperienza giocosa in cui ciascun ospite potrà costruire il proprio “identikit emozionale” dei vini degustati attraverso parole, disegni e sticker ispirati all’universo illustrato delle etichette di Donnafugata.

Alle Cantine Storiche di Marsala saranno anche l’occasione per presentare al pubblico i nuovi spazi dedicati all’enoturismo e l’Art Gallery Donnafugata: un percorso permanente che celebra il dialogo tra vino e arte attraverso le opere di Stefano Vitale, autore delle iconiche illustrazioni delle etichette dell’azienda. Un universo visivo che racconta una Sicilia mediterranea, femminile e visionaria, dove ogni immagine nasce per evocare l’identità profonda del vino che rappresenta.

Nell’Art Gallery, così come nelle tenute di Vittoria e Randazzo, sarà inoltre proiettato il cortometraggio “Pranzo di Famiglia”, racconto dell’anima dell’azienda attraverso un dialogo tra generazioni che celebra il valore della tavola come spazio libero di condivisione e convivialità.

A Randazzo, nel cuore dell’Etna, gli ospiti potranno partecipare a tour guidati tra vigneti vulcanici e paesaggi montani immersi nella natura; ad Acate, nella Tenuta di Vittoria, il percorso si snoderà tra vigne, giardini aromatici e profumi mediterranei, in un’atmosfera rilassata e conviviale.

La giornata sarà anche un’occasione per raccontare l’impegno Donnafugata verso sostenibilità e innovazione, tra pratiche green, tecnologie eco-friendly e progetti che guardano al futuro del vino con responsabilità e visione contemporanea.

Un’esperienza pensata per chi ama lasciarsi sorprendere. Per chi cerca nel vino non solo un calice, ma un’emozione da condividere. In una parola: Donnafugata.

Marsala, Maggio 2026

PROGRAMMA

Quando: domenica 31 maggio 2026, dalle 11.30 alle 17.30

Dove: Cantine Storiche di Marsala, Tenuta di Vittoria ad Acate, Cantina di Randazzo sull’Etna

Ticket: euro 45 solo in prevendita online fino ad esaurimento posti

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