Agrigento ritrova il sorriso a Ferrara: Conte firma 33 punti nel successo della Moncada

L’Adamant Ferrara cade alla Giuseppe Bondi Arena contro la Moncada Energy Agrigento con il punteggio di 68-86 al termine di una gara nella quale gli ospiti hanno imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, mettendo immediatamente in chiaro il proprio spessore tecnico e disputando una delle migliori prestazioni offensive delle ultime settimane.

L’avvio sorride inizialmente ai ferraresi, che partono con un promettente 6-0 firmato da Misolic e Cappelletti. La reazione della Moncada, però, è immediata e travolgente. Agrigento alza l’intensità difensiva, sfrutta le prime palle perse estensi e trova continuità offensiva con Douvier, Cepic e soprattutto Stefano Conte. Il terzo fallo di Delfino nel corso della prima frazione complica ulteriormente i piani dell’Adamant, costretta a rinunciare a una delle proprie principali opzioni offensive. Da quel momento l’inerzia passa stabilmente nelle mani dei siciliani, che chiudono il primo quarto avanti 23-14, imponendo già il proprio ritmo alla partita.

Nel secondo periodo la Moncada consolida il vantaggio senza concedere vere opportunità di rientro. Ferrara resta in scia grazie alle iniziative di Isotta, Ianuale e Misolic, ma le percentuali dall’arco premiano nettamente gli ospiti. Le triple di Conte e Mazzantini permettono ad Agrigento di scavare un solco sempre più profondo fino al 51-34 dell’intervallo lungo.

Dopo la pausa l’Adamant tenta più volte di riaprire l’incontro. Sono soprattutto le iniziative personali di Isotta e Cappelletti a tenere viva la speranza ferrarese: il play e l’esterno provano a caricarsi la squadra sulle spalle, ma ogni tentativo di rientro viene puntualmente ricacciato indietro dalla Moncada. Cappelletti trova canestri importanti nel terzo quarto, mentre Isotta continua a produrre punti e falli subiti, ma Agrigento mantiene saldamente il controllo della gara chiudendo la frazione sul 71-56.

L’ultimo quarto si apre nel segno del protagonista assoluto della serata. È ancora Stefano Conte a colpire, ricacciando immediatamente Ferrara a -18 e certificando una prestazione balistica eccezionale: il numero 13 siciliano arriva a un devastante 5 su 7 da tre punti. La tensione cresce e arriva anche un fallo tecnico alla panchina estense, mentre la Moncada tocca il massimo vantaggio sul +21.

Ferrara prova a fermare l’emorragia chiamando timeout dopo un parziale di 0-6 in apertura di frazione. La risposta dei padroni di casa produce un minibreak di 5-0 che sembra poter riaccendere la gara, ma Agrigento continua a dimostrare tutta la propria maturità. Dopo due palle perse consecutive in attacco dei siciliani è coach Cagnardi a richiamare i suoi in panchina per evitare qualsiasi calo di concentrazione.

Al rientro è ancora Conte a salire in cattedra: un’altra tripla lo porta a quota 29 punti e costringe Ferrara a un nuovo timeout. Nel finale la Moncada accusa qualche passaggio a vuoto, con diverse palle perse che testimoniano un fisiologico calo di tensione, ma amministra senza particolari rischi il margine accumulato. L’ultimo sigillo porta ancora la firma del suo uomo simbolo: Stefano Conte chiude a quota 33 punti e fissa il risultato sul definitivo 68-86. Emblematica la frase sfuggita a microfono aperto al telecronista negli ultimi secondi di gara: «Agrigento, tanta roba».

Le statistiche raccontano chiaramente l’andamento della sfida. La Moncada ha tirato con un eccellente 61,4% dal campo contro il 48,8% dell’Adamant e ha costruito buona parte del successo grazie al 10/19 dall’arco. Ferrara, al contrario, ha pagato un pesante 2/15 da tre punti che ha limitato enormemente le possibilità di rimonta.

Tra i migliori in casa Adamant spiccano Isotta con 15 punti, Cappelletti con 13 e Misolic con 11 punti e 5 rimbalzi. Dall’altra parte Stefano Conte è stato semplicemente immarcabile con 33 punti, 6 triple realizzate e 30 di valutazione. Fondamentali anche i 16 punti di Douvier, i 12 di Cepic e gli 11 assist distribuiti da Trapani, autentico regista della vittoria siciliana.

Tabellino:

Adamant Ferrara – Moncada Energy Agrigento 68-86 (14-23, 20-28, 22-20, 12-15)

Adamant Ferrara: NicolÒ Isotta 15 (4/5, 1/3), Carlo Cappelletti 13 (4/4, 1/5), Bozo Misolic 11 (5/6, 0/0), Igor Jovanovic 8 (1/3, 0/2), Francesco Paolin 6 (1/2, 0/2), Riccardo Bottioni 5 (1/1, 0/0), Lucio gabriel Delfino 4 (1/1, 0/0), Mattia Melchiorri 3 (1/4, 0/1), Nicolò Ianuale 3 (1/2, 0/2), Leonardo Guerrieri 0 (0/0, 0/0), Giacomo Goberti 0 (0/0, 0/0), Cesare Buriani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 24 / 30 – Rimbalzi: 20 6 + 14 (Bozo Misolic, Nicolò Ianuale 5) – Assist: 8 (Francesco Paolin 3)

Moncada Energy Agrigento: Stefano Conte 33 (7/11, 6/8), Bryce Douvier 16 (8/11, 0/2), Janko Cepic 12 (6/7, 0/1), Matteo Nicoli 8 (2/4, 1/2), Alessio Truglio 7 (1/1, 1/2), Emanuele Trapani 4 (1/3, 0/2), Albano Chiarastella 3 (0/0, 1/1), Saverio Mazzantini 3 (0/0, 1/1), Francesco Boniciolli 0 (0/0, 0/0), Nicholas Carr 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 10 – Rimbalzi: 18 6 + 12 (Bryce Douvier 5) – Assist: 27 (Emanuele Trapani 11)

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