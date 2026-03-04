Amministrative Agrigento 2026, il confronto sulle entra in una fase decisiva. Mentre l’area progressista torna a riunirsi per sciogliere il nodo del candidato sindaco, arriva la posizione chiara del Movimento 5 Stelle.

«I nomi sono validi, ma non ne farei una questione di nomi. Piuttosto, penserei a un progetto alternativo che dia nuovo slancio, senza personalismi: questa è la strada giusta su cui trovare una sintesi, a prescindere dallo schieramento e dalle questioni passate che vanno messe da parte».

Così Ida Carmina, deputata del Movimento 5 Stelle, da noi contattata per fare il punto sulle trattative in corso ad Agrigento.

«Rinnovamento per una città complicata come Agrigento»

Carmina sottolinea come il confronto non riguardi soltanto la città dei Templi, ma si inserisca in un ragionamento più ampio che coinvolge diversi Comuni siciliani.

«Va detto che il ragionamento del tavolo riguarda diversi Comuni. La nostra è una visione che si basa sul rinnovamento, in una città complicata e difficile da gestire come Agrigento, sperando e augurandoci che la città voglia davvero cambiare pagina».

Un passaggio che richiama con forza il tema del cambiamento e della necessità di superare vecchie dinamiche politiche.

Movimento 5 Stelle al lavoro sulla lista

Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle lavora alla propria lista in vista del voto di primavera.

«Noi stiamo lavorando alla nostra lista, in un contesto in cui, purtroppo, in molti sembrano pensare a ragioni di opportunità prima ancora che di partito», aggiunge la parlamentare.

Parole che fotografano un clima ancora fluido e segnato da equilibri delicati all’interno dell’area progressista.

Area progressista, oggi il tavolo decisivo

Intanto, si riunisce nuovamente oggi il tavolo dell’area progressista. Dopo il confronto dei giorni scorsi, le forze politiche tornano a vedersi per affrontare in maniera diretta il nodo delle amministrative di Agrigento e, soprattutto, la scelta del candidato sindaco.

Il nome di Michele Sodano resta al centro della discussione, con una convergenza che appare vicina ma non ancora formalizzata. Il punto più delicato riguarda la composizione della squadra e gli assessori già designati, tema che nelle ultime ore ha acceso il confronto tra le varie componenti del tavolo.

La riunione di oggi potrebbe portare alla chiusura definitiva sulla candidatura oppure aprire a nuove mediazioni. Il clima è quello delle ore decisive per il futuro politico di Agrigento.

