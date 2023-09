Dopo un’intensa attività investigativa i carabinieri hanno individuato gli autori di ben tre violente rapine messe a segno nella città dell’uva Italia il 15, 16 e 21 agosto scorsi, rispettivamente in un negozio di abbigliamento di viale della Vittoria, nell’abitazione di una coppia di coniugi in via Trabia e in un mini market di viale Regina Margherita. Ad incastrarli l’attività investigativa dei militari dell’Arma della Compagnia di Canicattì, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento, diretta dal procuratore capo Giovanni Di Leo.

I carabinieri hanno arrestato Eugenio Di Pietra, venticinquenne, nato in Ucraina residente a Marsala, ma di fatto dimorante a Canicattì, e Valentina Lo Manto, trentatreenne, nata a Mussomeli, residente a Canicattì, entrambi disoccupati. Data esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Agrigento. Gli indagati, dopo le formalità di rito, sono stati accompagnati alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”.