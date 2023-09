Momenti di panico per un incendio scoppiato l’altra sera che ha devastato un’autovettura e uno scooter, parcheggiati nel piazzale di un’attività commerciale, sul viale Leonardo Sciascia, nel quartiere di Villaggio Mosè, ad Agrigento. Le fiamme hanno aggredito una Fiat Grande Punto di proprietà di un architetto cinquantenne di Agrigento, ma di fatto, in uso al figlio diciannovenne studente, e un ciclomotore intestato ad una commerciante, ma in uso alla figlia quindicenne studentessa.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento hanno circoscritto e domato l’incendio, prima che si estendesse e provocasse ulteriori danni. Paura per il danneggiamento della conduttura del gas. L’intervento immediato e provvidenziale dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Conclusa l’opera di spegnimento gli uomini antincendio, unitamente ai poliziotti della sezione Volanti della Questura, hanno eseguito un sopralluogo lungo la strada, per accertare la natura dell’evento.

Nulla sembrerebbe essere stato trovato, né tracce di liquido infiammabile, né bottigliette, tant’è che si parla infatti di “cause ancora in corso d’accertamento”. Gli agenti hanno avviato le indagini.