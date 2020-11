Aggiornamento del 26nov

Sono 95 in totale i casi di Agrigentini positivi al Covid-19

Di questi ricoverati in ospedale sono 10 (6 IN OSPEDALE, 4 IN STRUTTURE LOWCARE, 0 in TER. INTENSIVA). Pr fortuna non c’è stato nessun decesso mentre 85 persone sono nel loro domicilio