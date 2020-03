Sale a 5 il numero dei deceduti in Sicilia dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. E’ morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Gravina di Caltagirone un sessantenne catanese, affetto da polmonite interstiziale. L’uomo aveva scoperto di aver contratto il Covid-19 lo scorso 11 marzo. Era stato ricoverato, prima nel reparto di Malattie infettive, per poi a causa dell’aggravarsi delle condizioni, trasferito in Terapia Intensiva. In serata il decesso.