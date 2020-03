CORONAVIRUS: SICILIA, TAMPONE PER IL PERSONALE SANITARIO

Nuove misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus e azioni a sostegno del personale sanitario Siciliano. Sono alcuni dei punti contenuti nell’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, per contrastare l’epidemia nell’Isola. “In particolare, sul fronte dei tamponi rinofaringei riservati ai professionisti della sanita’ – si legge nella nota – e’ stato stabilito che si procedera’ secondo un preciso ordine di priorita’. Subito il test per il personale ospedaliero coinvolto nella gestione del Covid-19, ma anche per i medici e gli operatori dell’emergenza sanitaria (compresi tutti gli operatori della Seus ). A seguire ci saranno i professionisti di Medicina generale, i pediatri di libera scelta e il personale dei Presidi di continuita’ assistenziale e, infine, le Direzioni strategiche aziendali. Le analisi dei tamponi verranno condotte da laboratori pubblici e privati. Fra le misure contenute nel nuovo provvedimento del governatore anche la definizione dei criteri di quarantena per quanti sono rientrati in Sicilia dallo scorso 14 marzo, che dovranno restare in isolamento obbligatorio e non potranno ricevere visite. L’accesso alle abitazioni e’ consentito, invece, alle badanti e ovviamente al personale sanitario, purche’ vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili a evitare il contagio. Viene, infine, stabilito che a ridosso della conclusione del termine di quarantena, i cittadini in isolamento dovranno essere sono sottoposti al test del tampone rinofaringeo per constatare l’eventuale guarigione”. (ITALPRESS) –