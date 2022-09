Somministra alcolici a minori, e non fa gli scontrini: esercente nei guai

Sorpreso a somministrare alcolici ad alcuni minorenni, mentre altri avventori, con in mano birre e cocktail, sono stati invece trovati senza lo scontrino fiscale. La scoperta nel corso di un controllo, dei militari della Guardia di finanza della Tenenza di Porto Empedocle, in un locale della “movida” di Siculiana Marina.

Al titolare dell’attività lavorativa sono state elevate due sanzioni, ed è stato anche segnalato all’Agenzia delle Entrate, e alla Prefettura di Agrigento.

I finanzieri erano accorsi nel locale per la musica ad alto volume. Appena arrivati gli impianti sono stati fatti subito spegnere. Adesso le Fiamme gialle stanno controllando la documentazione amministrativa del locale, per verificare se l’imprenditore è in possesso, o meno, di tutte le autorizzazioni obbligatorie.