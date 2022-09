Pestata dal marito, finisce in ospedale e denuncia

Picchiata ancora una volta dal marito è finita, in ambulanza, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i medici hanno riscontrato ematomi ed escoriazioni sul volto. E non era la prima volta. Litigi e maltrattamenti s’è scoperto andavano avanti da tempo. Non sono però mai stati denunciati alle forze dell’ordine.

Una trentacinquenne, dopo l’ultima razione di botte, ha trovato il coraggio di denunciare. Al pronto soccorso del nosocomio agrigentino sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

Gli agenti hanno sin da subito attivato, come si è soliti ormai fare in questo genere di casi, il cosiddetto “codice rosso”, che mira a tutelare le donne vittime di violenza. L’uomo adesso dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. Gli episodi di maltrattamento si sonio verificati nell’abitazione della coppia, nel centro della città dei Templi.