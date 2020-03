Solidarietà per l’emergenza COVID-19

Comunicazione istituzionale ASP di Agrigento

Considerato che in questi giorni sono pervenute a questa Azienda da parte di Cittadini e Associazioni proposte di donazioni di denaro per contribuire al contrasto della emergenza determinata dal COVID-19, si precisa che non è possibile accettare denaro da Privati o da Associazioni nè tantomeno l’Azienda può assumere alcuna responsabilità circa le raccolte di fondi.

L’Azienda ha invece la possibilità di accettare proposte di donazioni di strumentazioni, attrezzature e presidi sanitari le cui procedure amministrative saranno gestite a cura del proprio Servizio di Affari Generali.

Saranno pubblicati prima possibile in questa pagina per l’acquisizione, l’elenco degli strumentari, delle attrezzature e dei presidi sanitari che risultano necessari ai nostri reparti ospedalieri interessati e che potranno essere acquistati previo accordo con l’ASP.

La Direzione strategica ha istituito un apposito gruppo di lavoro a cui gli interessati possono rivolgersi per avere delucidazioni sulle procedure da seguire.

Il coordinamento del lavoro è stato affidato al dott. Calogero Muscarnera per la parte organizzativa, e al dott. Alfonso Cavaleri per la componente sanitaria; la dott.ssa Maria Calderaro curerà gli aspetti relativi alla comununicazione.

Ogni comunicazione in merito dovrà pertanto essere effettuata esclusivamente tramite l’indirizzo mail solidarieta.covid19@aspag