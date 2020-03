iorestoacasa, condividiamo le nostre esperienze

E’ la prima volta che siamo costretti a stare chiusi in casa per lungo tempo. Di solito è avvenuto a causa di una malattia oppure delle avverse condizioni meteorologiche. Invece stavolta è il contrario. Stiamo bene e il tempo è ottimo, ma stiamo a casa lo stesso. Lo facciamo perché abbiamo capito la gravità della situazione e perché non vogliamo contribuire alla diffusione di questa gravissima malattia che sta contagiando il mondo intero.

Un’esperienza forse unica, che speriamo infatti di non ripetere durante la nostra vita, ma che vogliamo portare avanti fino a quando non verrà dato il via libera a uscire per le strade a riprendere la vita lavorativa e sociale alla quale eravamo abituati. Ma serve a farci riflettere per capire quei valori che nella vita frenetica di tutti i giorni non abbiamo il tempo di apprezzare. La casa, la famiglia, gli affetti, gli amici, la libertà e il tempo libero.

Stiamo imparando a stare a casa, a passare il tempo con i familiari, con i genitori o con i figli. A condividere i problemi, le preoccupazioni, le speranze, le gioie. Si torna a dialogare senza fretta, senza impegni. Si dimentica il sabato sera, lo sport in tv, l’auto o la moto. Insomma da qualche giorno ci è cambiato il modo di vivere.

E noi di Agrigento oggi vorremmo far veicolare le vostre esperienze tra i nostri utenti. Vorremmo sapere e far sapere com’è questa vostra esperienza. Cosa vi siete inventati per passare il tempo. Giochi da tavolo, play station, giochi di società o giochi di ruolo. Leggete, scrivete lettere o libri, vedete la tv, le serie televisive. State affacciati al balcone, scattate fotografie, state in giardino.

