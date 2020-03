CORONAVIRUS: FOCOLAIO IN OSPEDALE DI SCIACCA, ALTRI 4 CASI POSITIVI

Dall’esame dei tamponi effettuati all’interno dell’ospedale di Sciacca emergono altri quattro casi positivi di coronavirus. Si tratta di operatori sanitari in servizio in corsia nel presidio ospedaliero. La struttura sanitaria di Sciacca si conferma dunque focolaio in provincia diAgrigento con 16 casi positivi sui 17 complessivi resi noti nell’ultimo rilevamento. Quattro dei cinque casi comunicati ieri dalle autorita’ regionali sono stati rilevati all’ospedale di Sciacca, uno a Ribera, ma forse riconducibile anche questo a persone venute a contatto con l’ambiente ospedaliero. I tamponi positivi a Sciacca si riferiscono a test effettuati in gran parte a medici, infermieri e ausiliari. Oltre al reparto di medicina, dove c’era stato il primo caso positivo, ora sono coinvolti anche i reparti di urologia e anestesia e rianimazione. (ITALPRESS).