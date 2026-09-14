Quando la solidarietà incontra il cuore, il gioco si trasforma nella forza concreta del dono.

​La splendida cornice del Grand Hotel Mosè ha fatto da sfondo ad una piacevole serata : il tradizionale Torneo di Beneficenza di Burraco, parte integrante del percorso di solidarietà “Progetto Sorriso” dell’Inner Wheel Club di Agrigento. Quella che poteva essere la consueta quiete di un sabato sera si è trasformata in una cordiale comunione di intenti, dove ogni singola carta giocata ha saputo intrecciare amicizia, rispetto reciproco e autentica generosità con il fine di sostenere chi ha più bisogno.

​Tutte le socie dell’Inner Wheel Club di Agrigento esprimono la più viva e commossa gratitudine a chi ha reso possibile questo traguardo:

“Grazie ​a coloro che ci hanno aiutato: l’Associazione “Panta Rei”, lo storico “Circolo Empedocleo” e il “Burraco dei Templi”, la cui presenza puntuale e fraterna ha suggellato un efficace legame di collaborazione;

​Grazie all’ospitalità del Direttore – Grand Hotel Mosè, Simone Tuttolomondo, con il suo encomiabile Staff, per la disponibilità e l’impegno alla buona riuscita della serata.

​Grazie alla generosità degli sponsor: la famiglia Leto, titolare di “Acqua e Sapone”, e la famiglia Balli, custode del rinomato Bar Agorà.

​Grazie a tutti i partecipanti, amici carissimi e volti nuovi accorsi con entusiasmo ad una chiamata fatta in punta di piedi.

​Questa serata è la prova tangibile che, unendo le forze nell’amicizia autentica, fare del bene diventa l’opera più bella a cui ci si può dedicare. Grazie a Roberto Marchese Ragona, Roberto Napoli, Rosamaria Turturici, Maurizio Alletto, Carmelo Fenech, Anna Montana, Carmela Perricone, Margherita Biondo, Giugiu’ Amato, Cetty e Teresa Antogna, Carmen Campo , Fiorenza Cavaleri. In particolare, grazie al giovanissimo Damiano che ha regalato uno straordinario momento musicale.

​Grazie di vero cuore a tutti!”

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