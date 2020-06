Contro il centro per migranti, Siculiana scende in piazza

“Carissimi concittadini come anticipatovi nei giorni scorsi domani, a seguito di autorizzazione rilasciata questa sera dalla Questura di Agrigento, si terrà un sit-in presso la Via della Libertà a partire dalle ore 18. Nel corso dell’iniziativa la comunità siculianese rappresenterà in maniera pacifica e composta le ragioni del disagio e l’allarme sociale causato dalla riattivazione del centro di accoglienza ex “Villa Sicania”.

Ad annunciarlo è stato il sindaco di Siculiana Leonardo Lauricella che ha aggiunto:

Per la partecipazione alla manifestazione, che sarà presidiata da apposito servizio di ordine, dovrà essere rispettato il distanziamento sociale e dovrà essere utilizzata obbligatoriamente la mascherina protettiva. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Solidarietà alla manifestazione dei cittadini di Siculiana contro il centro di Villa Sikania.

Il movimento politico Forza Nuova esprime tutta la propria solidarietà e vicinanza ai cittadini di Siculiana che il 05 giugno manifesteranno con un sit-in presso Via della Libertà contro il centro per immigrati di Villa Sikania.

Da troppo tempo la tranquillità del comune di Siculiana è turbata dalla presenza dei migranti, che si sono resi protagonisti di diversi episodi delinquenziali.

I simpatizzanti forzanovisti della zona saranno presenti da semplici cittadini perché la manifestazione deve essere l’espressione unitaria e non di partito della volontà del popolo siculianese e dei centri viciniori di dire basta a una presenza dannosa e pericolosa.

Ancora una volta Forza Nuova grida a gran voce il punto 3 del proprio programma politico: blocco dell’immigrazione e avvio di un umano rimpatrio.