Approvato il progetto di riqualificazione poliambulatorio Ravanusa

È stato approvato e finanziato oggi dall’Asp di Agrigento il progetto di riqualificazione del poliambulatorio di Ravanusa, dove ha sede il consultorio familiare, la guardia medica e il 118, locali che ormai sono fatiscenti e che ritroveranno ora la dignità per servire al meglio la nostra comunità. È ovvio che contestualmente ai lavori si dovrà pensare anche a rafforzare il servizio sanitario offerto.

Ringrazio i dirigenti per aver raccolto le mie sollecitazioni e confesso di essere particolarmente contenta anche perché sento di onorare la memoria di mio padre, che tanto ha fatto per quei locali e per l’efficienza di quel servizio.