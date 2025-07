È in arrivo un’ondata di caldo estremo in Sicilia. Domenica l’Anticiclone africano porterà 40°C diffusi, c. Da lunedì, la situazione peggiorerà ulteriormente: il termometro schizzerà fino a 45°C nelle zone interne tra Siracusa e Catania. Nell’Agrigentino attesi 40 gradi punte di 42 e 43. Il caldo dominerà su tutto il Sud fino a giovedì 24 luglio. Per affrontare il caldo i consigli sono di rimanere idratati bevendo molta acqua, evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde e indossare abiti leggeri e chiari. Inoltre, è consigliabile rinfrescare l’ambiente domestico e di lavoro, ridurre l’attività fisica intensa e consumare pasti leggeri e freschi. Di giorno evitare alcolici e bevande zuccherate. Meglio tè e bevande poco zuccherate. Rinfrescare il corpo: docce e bagni tiepidi, bagna viso e braccia con acqua fresca. Proteggere gli occhi con occhiali da sole e usare creme solari ad alta protezione.

