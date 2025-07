La città di Agrigento, questa mattina a Villa Bonfiglio, ha commemorato il 33º anniversario della strage di via D’Amelio. Un mazzo di fiori è stato deposto davanti alla targa in memoria del giudice Paolo Borsellino. “La dedizione e il coraggio del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta sono un esempio per tutti noi, un richiamo a non abbassare mai la guardia e a perseverare nella difesa della legalità e della giustizia”, ha detto il sindaco Francesco Miccichè.

“Tenerne viva la memoria è un dovere morale. Colgo l’occasione per ricordare che, come previsto dall’ordinanza sindacale in vigore dal 20/08/2024, in tutto il territorio comunale è severamente vietata la vendita di qualsiasi tipo di oggetto, souvenir, gadget che inneggi o semplicemente richiami ‘in termini positivi’, in qualunque modo e forma, alla mafia e alla criminalità organizzata”, ha concluso il primo cittadino.

