Messina, proposta di matrimonio durante il concerto di Ultimo: tra le luci e la musica, anche una nuova vita in arrivo

MESSINA – Un momento intimo, potente, travolgente. Uno di quelli che, nonostante la folla, diventano solo “per due”. Durante il concerto di Ultimo allo stadio San Filippo di Messina, tra migliaia di voci che cantavano all’unisono e luci che tagliavano il cielo, una coppia agrigentina ha vissuto un’emozione che difficilmente dimenticherà.

Lui, Salvatore Falzone, imprenditore e titolare delle note discoteche Mia Garden e Fabrik, si è inginocchiato davanti alla sua compagna, proprio lì, sotto il palco. Una proposta di matrimonio, accompagnata da un dettaglio che ha reso l’istante ancora più speciale: una dolce attesa. Nel grembo di lei, una nuova vita che cresce, tra le note di una canzone d’amore e lo sguardo emozionato del pubblico attorno.

Una scena che ha commosso anche l’artista, che a fine esibizione ha rivolto gli auguri ai due futuri sposi. Un gesto semplice ma potente, che ha attraversato il cuore dello stadio, ricordando a tutti quanto possa essere forte l’amore quando si fonde con la musica, le parole, la condivisione.

Messina, quella sera, è stata il teatro perfetto. C’è chi va ai concerti per cantare a squarciagola, chi per emozionarsi, e chi – come loro – per segnare l’inizio di un nuovo capitolo. Due promesse, una canzone, e una nuova vita in cammino.

