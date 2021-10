Sogno… di avere Franco Baresi ad Agrigento

“Liberi di Sognare” è il titolo del libro che Franco Baresi, capitano del Milan e della Nazionale, vera leggenda di un difensore, ha presentato anche ad Agrigento. E liberi di sognare sono stati i tifosi milanisti e non solo che all’Hotel Akrabello del Villaggio Mosè hanno visto “dal vivo” l’uomo e il campione che non ha mai smesso di indossare la maglia rossonera. Franco Baresi è la figura storica del Milan, del grande Milan, la squadra di persone menzionate nel libro ovvero Enrico Sacchi e Silvio Berlusconi.

Una gioia per i tifosi milanisti, grandi e piccoli, che un campione come Franco Baresi lo hanno visto solo in tv e che hanno avuto oggi la possibilità di avere una foto e un autografo rilasciato con disponibilità e cortesia, quella che distingue i veri campioni. Ed è per aver consentito tutto questo che bisogna ringraziare gli organizzatori cioè Gioacchino Cutaia e Giuseppe Cusumano presidenti del Milan Club di Agrigento ai quali non è sfuggito proprio nulla per una mattinata all’insegna della gioia sportiva, con una conferenza stampa, che ha preceduto l’evento, coordinata dal direttore di Agrigento Oggi Domenico Vecchio e la partecipazione di autorevoli ospiti.

Baresi dopo il pranzo con i tifosi ha voluto far visita alla Valle dei Templi. Per i prossimi appuntamenti, Cutaia e Cusumano annunciano grandi sorprese e altri nomi eccellenti del calcio ovviamente del mondo Milan che potremmo vedere nella nostra città.

Eugenio Cairone