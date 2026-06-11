Sodano si insedia a Palazzo dei Giganti, visita al Teatro Pirandello dopo il passaggio di consegne

Michele Sodano è ufficialmente il nuovo sindaco di Agrigento. Dopo la proclamazione avvenuta in mattinata presso il Tribunale, il neo primo cittadino ha fatto il suo ingresso a Palazzo dei Giganti, dove si è svolto il passaggio di consegne con il sindaco uscente Francesco Miccichè e l’insediamento ufficiale nell’ufficio del sindaco.

Una giornata densa di significati istituzionali e simbolici. Nel corso della proclamazione è stato ufficializzato il risultato elettorale che ha visto Sodano ottenere 14.908 voti validi. “Da oggi parte una nuova era per la città – ha dichiarato il neo sindaco – dobbiamo mettere alle spalle le emergenze, a cominciare da quella idrica. Agrigento cambierà volto e tornerà protagonista grazie alla capacità di intercettare fondi nazionali ed europei”.

Parole di augurio sono arrivate anche da Francesco Miccichè, che ha consegnato la fascia tricolore al suo successore: “Lascio un buon fondo cassa e diverse opere da completare. Sono certo che Michele farà bene”.

Terminata la prima ricognizione all’interno del Municipio, Michele Sodano ha raggiunto il Teatro Pirandello, luogo che durante la campagna elettorale ha ospitato alcuni dei momenti più significativi del suo percorso verso Palazzo dei Giganti. Qui il neo sindaco è stato accolto dal direttore generale Alessandra Fiaccabrino, dal direttore artistico Roberta Torree da tutto lo staff della Fondazione Teatro Pirandello.

Un incontro cordiale e istituzionale che ha rappresentato uno dei primi appuntamenti del nuovo sindaco dopo l’insediamento. Tra saluti, strette di mano e fotografie di rito, Sodano ha avuto modo di incontrare collaboratori e dipendenti della Fondazione, confermando l’attenzione verso uno dei principali presìdi culturali della città. La giornata proseguirà con i primi incontri istituzionali e con l’avvio delle attività amministrative che segnano l’inizio del nuovo corso politico di Agrigento.

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