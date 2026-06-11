

Dopo la riconta delle schede della sezione numero uno si chiude ufficialmente l’iter elettorale. Nel pomeriggio il primo impegno istituzionale con il sindaco di Tampa.

AGRIGENTO – Michele Sodano è ufficialmente il nuovo sindaco di Agrigento. La proclamazione è avvenuta questa mattina al termine delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale, dopo la verifica definitiva dei verbali e la riconta effettuata nella sezione numero uno della città.

La verifica non ha modificato l’assegnazione dei seggi in Consiglio comunale, che risultano tutti confermati. Con la proclamazione si chiude così formalmente il percorso elettorale che ha portato alla vittoria del candidato sostenuto dalla coalizione guidata da Controcorrente.

A rendere ancora più significativo il passaggio di consegne è stato il gesto di fair play istituzionale del sindaco uscente Francesco Miccichè, che ha consegnato personalmente a Michele Sodano la fascia tricolore, simbolo della guida della città.

Per il neo sindaco è stata una giornata intensa, iniziata con la proclamazione e destinata a proseguire con i primi appuntamenti ufficiali. Già nel pomeriggio, infatti, Sodano incontrerà il sindaco di Tampa in quello che rappresenta il suo primo impegno istituzionale internazionale da primo cittadino. Un incontro che avrà anche un curioso risvolto personale: i due amministratori potranno dialogare direttamente in inglese.

Nelle sue prime dichiarazioni da sindaco, Michele Sodano ha indicato la linea che intende seguire nei prossimi mesi. Da un lato ha parlato di continuità rispetto ai progetti già avviati dalla precedente amministrazione, riconoscendo il lavoro svolto su alcuni dossier strategici per la città; dall’altro ha subito posto l’accento sulle emergenze che richiedono interventi immediati.

Tra queste, al primo posto figura la questione idrica. Il nuovo sindaco ha infatti indicato come prioritaria la necessità di affrontare le criticità legate alla distribuzione dell’acqua e alla gestione del servizio, tema che continua a rappresentare una delle principali preoccupazioni dei cittadini agrigentini.

Con la proclamazione ufficiale si apre adesso una nuova fase amministrativa per Palazzo dei Giganti. Nelle prossime settimane prenderanno forma la giunta e i primi provvedimenti che dovranno tradurre in azioni concrete il programma presentato agli elettori durante la campagna elettorale.

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