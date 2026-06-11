Cefpas, Gioacchino Pontillo lascia l’incarico e rientra alla Regione

Gioacchino Pontillo lascia il Cefpas e rientra nei ruoli della Regione Siciliana. Con una delibera firmata dal direttore facente funzioni Pietro Maria Testai, l’ente di formazione sanitaria ha preso atto delle dimissioni volontarie del dirigente e della contestuale cessazione del rapporto di lavoro.

L’atto dispone la chiusura dell’incarico a decorrere dall’8 giugno 2026 e prende atto della revoca dell’aspettativa che era stata concessa nell’ottobre del 2024 per consentire a Pontillo di svolgere l’attività presso il Cefpas come esperto giuridico-amministrativo.

Dalla documentazione emerge inoltre che, dal 9 giugno, Pontillo ha ripreso servizio presso l’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, amministrazione dalla quale proveniva.

Le dimissioni arrivano in un momento particolarmente delicato per il Cefpas, al centro dell’inchiesta della Procura di Caltanissetta che sta facendo luce sulla gestione dell’ente e sui rapporti tra dirigenti, amministratori e politica. Nelle carte dell’indagine il nome di Pontillo compare tra quelli citati nella ricostruzione degli investigatori, pur non risultando indagato.

La delibera pubblicata dal Cefpas non fa riferimento a vicende giudiziarie e si limita a formalizzare la cessazione dell’incarico e il rientro del dirigente nei ruoli regionali.

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